Το «high five» Ηλιόπουλου-Αλμέιδα με το οποίο ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις τους

Με κοινή τους απόφαση Ματίας Αλμέιδα και Μάριος Ηλιόπουλος θα συνεχίσουν μαζί, με σκοπό να οδηγήσουν και πάλι την ΑΕΚ στις επιτυχίες.

Οι δύο άντρες παραχώρησαν δηλώσεις σε ρεπόρτερ της Ένωσης, με σκοπό να ανακοινώσουν την απόφασή τους, αλλά και να δώσουν μία εξήγηση στον κόσμο της ομάδας, που τις τελευταίες ώρες καθόταν σε αναμμένα… κάρβουνα!



Μετά το τέλος της συνάντησης, οι Αλμέιδα και Ηλιόπουλος έδωσαν ένα έντονο «high five» και στη συνέχεια αγκαλιάστηκαν, οριστικοποιώντας ουσιαστικά τη μεταξύ τους συμφωνία.



Μέσω ενός βίντεο, που δημοσίευσε η ΠΑΕ στα social media, είναι ξεκάθαρο το θετικό κλίμα, που υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και η ηρεμία η οποία έχει επιστρέψει πλέον στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.

