Ο πρώτος βαθμός του ΠΑΟΚ στη league phase του Europa League ήρθε δια πυρός και σιδήρου. Παρότι βρίσκονταν πίσω στο σκορ με 2-0 μέχρι το 84’ απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, οι Θεσσαλονικείς έκαναν την ολική επαναφορά απέναντι στους Τσέχους των δέκα παικτών και με γκολ των Τισουντάλι (84’) και Μπάμπα (90+3’) έκαναν το τελικό 2-2 και ξεκόλλησαν από τον πάτο της βαθμολογίας.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κοτάρσκι στο τέρμα και τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Κόλεϊ και Γιόνι στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Καμαρά-Μπακαγιόκο, με Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον πίσω από τον Μπράντον.

Ο δε Μίροσλαβ Κούμπεκ, πορεύτηκε με 3-4-3, έχοντας τον Γεντλίτσκα κάτω από τα δοκάρια και τους Ντουέ, Μάρκοβιτς, Γεμέλκα τριάδα στα στόπερ. Στο κέντρο επιλέχτηκαν οι Χάβελ, Σόικα, Κάλβαχ και Καντού, ενώ την επιθετική τριπλέτα αποτέλεσαν οι Βίντρα, Σουλτς και Αντού.

Το ματς

Οι Τσέχοι πάγωσαν την Τούμπα μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Αντού να σκοράρει από κοντά μετά από απόκρουση του Κοτάρσκι σε προσπάθεια του Σουλτς. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 7’, ο Βίντρα αστόχησε από πλεονεκτική θέση, με τους Θεσσαλονικείς να εξισορροπούν στη συνέχεια την κατάσταση αλλά να δυσκολεύονται να απειλήσουν ουσιαστικά.

Εντούτοις, στο 31’, ο Χάβελ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ με κοντινή προσπάθεια, με το γκολ να μετρά κατόπιν χρήσης VAR, παρότι ακυρώθηκε αρχικά για οφσάιντ.

Οκτώ λεπτά αργότερα τα πράγματα χειροτέρεψαν για τον Δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Βίντρα πήρε το ριμπάουντ μετά την επέμβαση του Κοτάρσκι στο σουτ του Αντού και έκανε το 2-0 για την Πλζεν...

Οι γηπεδούχοι έψαξαν την ισοφάριση πριν την ανάπαυλα, ωστόσο τα σουτ των Μπακαγιόκο και Κωνσταντέλια δεν ανησύχησαν τον Γεντλίτσκα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με απόκρουση του Γεντλίτσκα σε σουτ του Γιόνι που κόντραρε στο 49’, με τη Βικτόρια να κρατά με σχετική άνεση το προβάδισμα στη συνέχεια του αγώνα. Στο 65’ ο Τάισον είδε κι αυτός τον Τσέχο γκολκίπερ να σταματά την προσπάθειά του, με τα πράγματα να αλλάζουν πέντε λεπτά αργότερα.

Ο Ντουέ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στον ΠΑΟΚ, με τον Γεντλίτσκα να λέει ωστόσο «όχι» σε Τσάλοφ (77’) και Κωνσταντέλια (80’).

Στο 83’, ο Κοτάρσκι σταμάτησε σε ασύλληπτο τετ α τετ τον Γίρκα και στην αμέσως επόμενη φάση ήρθε αυτό που έψαχναν οι πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Ντεσπόντοφ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Τισουντάλι κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετική κεφαλιά, δίνοντας το έναυσμα για το comeback.

Ακολούθησε σωρεία ευκαιρίων για τους γηπεδούχους, με Καμαρά (85’), Τισουντάλι (86’) και Τσάλοφ (88’) να αγγίζουν την ισοφάριση.

Αυτή ήρθε, εντέλει, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Καμαρά να κάνει την κεφαλιά πάσα στον Μπάμπα και τον Γκανέζο να λυτρώνει εξ επαφής την ομάδα του, γράφοντας το τελικό 2-2!

MVP: Ο Ταρίκ Τισουντάλι ήρθε από τον πάγκο και άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του ΠΑΟΚ σκοράροντας με εξαιρετική κεφαλιά. Η είσοδος του Μαροκινού έδωσε πνοή στην ομάδα του, με το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με τον Δικέφαλο του Βορρά να έρχεται την κατάλληλη στιγμή.

Η... σφυρίχτρα: Μπόλικη δουλειά είχε ο Σνάιντερ, που χρειάστηκε δις τη συμβολή του VAR προκειμένου να ακυρωθεί το γκολ της Πλζεν στο 2’ και να μετρήσει εκείνο στο 31’. Σωστή η αποβολή του Ντουέ, ενώ υπήρξε και μία περίπτωση που ο ΠΑΟΚ φώναξε για πέναλτι στον Μπράντον στο πρώτο μέρος, με τον Ελβετό να έχει επικοινωνία με τον VARίστα μα να δείχνει να συνεχιστεί το ματς.

Οι ενεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (66’ Μπάμπα), Κεντζιόρα, Κόλεϊ, Γιόνι (76’ Τσάλοφ), Καμαρά, Μπακαγιόκο (59’ Σβαμπ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (66’ Ντεσπόντοφ), Μπράντον (66’ Τισουντάλι)

Στον πάγκο: Μπαλωμένος, Μοναστηρλής, Θυμιάνης, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ

Βικτόρια Πλζεν (Μ. Κούμπεκ): Γεντλίτσκα, Ντουέ, Μάρκοβιτς, Γεμέλκα, Χάβελ, Σόικα (77' Τσερβ), Κάλβαχ, Καντού, Βίντρα (61’ Γίρκα), Σουλτς, Αντού (73’ Χάιντα)

Στον πάγκο: Βάιγκελε, Τβρντον, Παλούσκα, Κόπιτς, Μοσκέρα, Σουαρέ, Πάνος, Βαλέντα, Βασούλιν

Διαιτητής: Σνάιντερ (Ελβετία)

Βοηθοί: Μ. Ζίρχερ, Μπ. Ζίρχερ (Ελβετία)

4ος: Καναγκασινγκάμ (Ελβετία)

VAR: Τσούντι, Φον Μάνταχ (Ελβετία)

