Ένα σοβαρό περιστατικό σημάδεψε την Παρασκευή την αναμέτρηση Άρης – ΑΟ Θήρας για τη 14η αγωνιστική της Volley League γυναικών, όταν τμήμα της οροφής στο γυμναστήριο της Μίκρας αποκολλήθηκε, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητριών. Μάλιστα, ειδικά μία από τις αθλήτριες, «είχε άγιο», καθώς τα κομμάτια έπεσαν δίπλα της.

Δείτε το απίστευτο περιστατικό στο 29:54:

«Πέφτει το ταβάνι εδώ πέρα. Απίστευτα πράγματα στη Μίκρα… Σας είχαμε πει ότι φαινόταν ότι ίσως θα συμβεί κάτι τέτοιο, και πλέον συμβαίνει, κομμάτια από το ταβάνι δεν άντεξαν την πρόσκρουση με την μπάλα» τόνισε ο εκφωνητής.

Όλοι έμειναν άναυδοι στο γήπεδο, διακόπηκε προς στιγμήν ο αγώνας, με αθλήτρια να καθαρίζει το χώρο με παρκετέζα, και λίγο μετά το ματς να συνεχίζεται κανονικά.

