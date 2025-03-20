«Θα ακούσει προτάσεις για τον Μαυροπάνο η Γουέστ Χαμ»

Διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις για τον Ντίνο Μαυροπάνο το ερχόμενο καλοκαίρι παρουσιάζεται η Γουέστ Χαμ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο «Guardian», ο Ντέιβιντ Μόγιες θα προχωρήσει ενόψει της νέας σεζόν σε αρκετές αλλαγές στην ομάδα. Το ρόστερ χρίζει ανανέωσης σύμφωνα με τον έμπειρο τεχνικό και θα πρέπει να υπάρξουν προσθαφαιρέσεις στην ομάδα.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα μπει στην transfer list και εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά η Γουέστ Χαμ, τότε θα τον πουλήσει. Στην ίδια λίστα βρίσκονται και οι Έμερσον, Φρίμπονγκ και Γκίντο Ροντρίγκες. Ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να φέρουν ικανοποιητικά ποσά στα ταμεία των «σφυριών».

Ο Έλληνας στόπερ θα κλείσει στο φινάλε της σεζόν μια διετία στους Λονδρέζους, οι οποίοι τον απέκτησαν με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ από τη Στουτγάρδη. Με τη Γουέστ Χαμ μετρά 60 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει ένα τέρμα.

