Παναθηναϊκός: Οι τελικές με Αλόνσο και Βιτόρια, πως ο Πορτογάλος άλλαξε τα δεδομένα

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο 2025 με ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στο άδεια λόγο τιμωρίας ΟΑΚΑ αύριο το βράδυ. Αυτό θα είναι και το πρώτο ντέρμπι του Ρουί Βιτόρια, απέναντι σε έναν «ακέφαλο» ΠΑΟΚ που θα στερηθεί τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός κλείνει ποια δυο μήνες ως προπονητής του «τριφυλλιού» και η διαφορές με τον προκάτοχό του είναι φανερές, σε όλους τους τομείς και ειδικά στις τελικές ενέργειες. Κραυγαλέο παράδειγμα ο αγώνας με την Athens Kallithea πριν από δυο εβδομάδες, όπου οι «πράσινοι» μέτρησαν 31 τελικές και όμως νίκησαν με το ομολογουμένως φτωχό 1-0.

