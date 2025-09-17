Τεντόγλου: Ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου, ένιωθα κράμπες και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα

Κάποιες ενοχλήσεις στις γάμπες του κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν επέτρεψαν στον Μίλτο Τεντόγλου να κάνει τις γνωστές... υψηλές του πτήσεις, με τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Παρισιού να ολοκληρώνει την παρουσία του στην 11η θέση στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε απογοητευμένος, δηλώνοντας πως ο αποψινός ήταν ο χειρότερος αγώνας της καριέρας του, ενώ παράλληλα εξήγησε το τί ακριβώς αντιμετώπισε με τις κράμπες και στα δυο του πόδια.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου. Αισθανόμουν άριστα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ίσως ήταν λάθος ότι έκανα ζέσταμα πιο δυνατά απ’ ότι συνήθως, αλλά είμαι στη φόρμα της ζωής μου και ένιωθα ότι θα είναι όλα οκ. Αλλά αυτά συμβαίνουν, άρχισα να παθαίνω κράμπες και στις δύο γάμπες μου, από την πρώτη προσπάθεια. Έκτοτε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».

