Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις μεταξύ της Αγγλίδας Χάριετ Ναρτ και της Γαλλίδας Λουά Μπουασόνγκ.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ξαφνικά σταμάτησε την αναμέτρηση, κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή και του έκανε παράπονα για τη…μυρωδιά της αντιπάλου της, καλώντας τον μάλιστα να της πει να βάλει αποσμητικό, αλλιώς η ίδια δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στον αγώνα.

«Θα μπορούσε να φορέσει κάποιο αποσμητικό, καθώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα η αντίπαλός μου;» όπως είπε στον διαιτητή.

Πηγή: skai.gr

