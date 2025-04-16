Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο: Παίκτρια τένις ζήτησε από τον διαιτητή να βάλει αποσμητικό η αντίπαλός της γιατί μύριζε - Δείτε βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις μεταξύ της Αγγλίδας Χάριετ Ναρτ και της Γαλλίδας Λουά Μπουασόνγκ

τένις

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις μεταξύ της Αγγλίδας Χάριετ Ναρτ και της Γαλλίδας Λουά Μπουασόνγκ

Συγκεκριμένα, η πρώτη ξαφνικά σταμάτησε την αναμέτρηση, κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή και του έκανε παράπονα για τη…μυρωδιά της αντιπάλου της, καλώντας τον μάλιστα να της πει να βάλει αποσμητικό, αλλιώς η ίδια δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στον αγώνα. 

«Θα μπορούσε να φορέσει κάποιο αποσμητικό, καθώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα η αντίπαλός μου;» όπως είπε στον διαιτητή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark