Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Hellenic Championship, επικρατώντας του Αλεχάντρο Ταμπίλο με 7-6(3), 6-1 μπροστά σε 10.000 φιλάθλους στο Telekom Center Athens, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στα προημιτελικά.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, αν και χρειάστηκε το tie-break για να κατακτήσει το πρώτο σετ. Εκεί ανέβασε στροφές, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Χιλιανού και επικράτησε με 7-3.

Στο δεύτερο σετ, ο 38χρονος Σέρβος ήταν απόλυτα κυρίαρχος. Με δύο διαδοχικά breaks πήρε προβάδισμα και «σφράγισε» τη νίκη μέσα σε 1 ώρα και 40 λεπτά, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ταμπίλο.

Η επικράτηση αυτή είχε και συμβολική σημασία, καθώς ήταν η πρώτη του απέναντι στον Χιλιανό, από τον οποίο είχε γνωρίσει δύο ήττες στο παρελθόν.

Ο Τζόκοβιτς αποθεωνόταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα από τους Έλληνες φιλάθλους και ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό για τα προημιτελικά της Πέμπτης (06/11), όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Έλιοτ Σπιτζίρι-Νούνο Μπόρζες.

