Τένις πάνω σε... καμήλες έπαιξαν Τσιτσιπάς, Τζόκοβιτς, Αλκαράθ και Ντιμιτρόφ - Δείτε βίντεο

Οι τέσσερις πρωταθλητές του τένις διαφήμισαν το Qatar Open με τον πιο πρωτότυπο τρόπο - Αύριο ξεκινάει η μάχη για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Τσιτσιπάς

Τένις πάνω σε... καμήλες έπαιξαν οι Στέφανος Τσιτσιπάς, Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, στη Ντόχα, προωθώντας το Qatar Open, το οποίο ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα.

Οι πρωταθλητές του τένις ανέβηκαν πάνω σε καμήλες με τις ρακέτες και πέρασαν χαλαρές στιγμές, πριν ξεκινήσει το τουρνουά.

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ριχτεί στη μάχη αύριο, Τρίτη, αντιμετωπίζοντας τον Χαμάντ Μετζέντοβιτς.
 

