Τένις πάνω σε... καμήλες έπαιξαν οι Στέφανος Τσιτσιπάς, Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, στη Ντόχα, προωθώντας το Qatar Open, το οποίο ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα.

Οι πρωταθλητές του τένις ανέβηκαν πάνω σε καμήλες με τις ρακέτες και πέρασαν χαλαρές στιγμές, πριν ξεκινήσει το τουρνουά.

Σημειώνεται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ριχτεί στη μάχη αύριο, Τρίτη, αντιμετωπίζοντας τον Χαμάντ Μετζέντοβιτς.



Πηγή: skai.gr

