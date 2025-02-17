Παρέμεινε στη 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις για μια ακόμα εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Παράλληλα, στην κορυφή είναι ξανά ο Γιανίκ Σίνερ μπροστά από τον Αλεξάντρερ Τσβέρεφ, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ.

Αναλυτικά η πρώτη ενδεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.330 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 8.135

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.410

4. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 4.900

5. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.480

6. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.930

7. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.900

8. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.735

9. Τόμι Πολ (ΗΠΑ) 3.280

10. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.220

11. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.095

