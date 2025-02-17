Λογαριασμός
Παρέμεινε στη 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άλλαξε θέση και παραμένει 11ος στην παγκόσμια κατάταξη, που δημοσιοποίησε σήμερα (17/02) η ATP

Τσιτσιπάς

Παρέμεινε στη 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις για μια ακόμα εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Παράλληλα, στην κορυφή είναι ξανά ο Γιανίκ Σίνερ μπροστά από τον Αλεξάντρερ Τσβέρεφ, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ.

Αναλυτικά η πρώτη ενδεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.330 βαθμοί
2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 8.135
3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.410
4. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 4.900
5. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.480
6. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.930
7. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.900
8. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.735
9. Τόμι Πολ (ΗΠΑ) 3.280
10. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.220
11. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.095

