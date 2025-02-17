Λογαριασμός
«Είναι Μονεγάσκος: Επίσημα στη Μονακό ο Ντάνιελ Τάις

Η Μονακό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γερμανού σέντερ  

Μονακό Τάις

Στο ρόστερ της Μονακό ανήκει από σήμερα και επίσημα ο Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός άσος ο οποίος αποχώρησε από το ΝΒΑ είχε συμφωνήσει με τους Μονεγάσκους εδώ και μέρες αλλά σήμερα η ομάδα του Πριγκιπάτου προχώρησε στην επισημοποίησή της απόκτησής του.

«Ο Ντάνιελ Τάις είναι Μονεγάσκος», αναφέρει η ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται η παρουσία του με τη φανέλα των Σέλτικς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πηγή: sport-fm.gr

Μονακό
