Στο ρόστερ της Μονακό ανήκει από σήμερα και επίσημα ο Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός άσος ο οποίος αποχώρησε από το ΝΒΑ είχε συμφωνήσει με τους Μονεγάσκους εδώ και μέρες αλλά σήμερα η ομάδα του Πριγκιπάτου προχώρησε στην επισημοποίησή της απόκτησής του.

«Ο Ντάνιελ Τάις είναι Μονεγάσκος», αναφέρει η ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται η παρουσία του με τη φανέλα των Σέλτικς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

🆕️ Dᴀɴɪᴇʟ Tʜᴇɪs ᴇsᴛ ᴍᴏɴᴇ́ɢᴀsϙᴜᴇ ! 🇲🇨



💥 Passé par la NBA (Finales en 2022 avec les Boston Celtics) et champion du monde 2023 avec l'Allemagne, Daniel Theis vient renforcer le secteur intérieur de la #RocaTeam pour cette saison et la prochaine 💪



Welcome Daniel !… pic.twitter.com/qHRuwHDEaw — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) February 17, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.