Ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε στον θρόνο του Wimbledon. Σε έναν σπουδαίο τελικό που περίμενε όλος ο πλανήτης του τένις, ο 24χρονος Ιταλός τενίστας διατήρησε τα σκήπτρα του στο βρετανικό Grand Slam, καθώς επικράτησε με ανατροπή 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από 3 ώρες και 48 λεπτά ενός συγκλονιστικού αγώνα και πανηγύρισε την back-to-back κατάκτηση στο Wimbledon.

Μάλιστα, ο μεγάλος νικητής του τουρνουά παρέλαβε το κύπελλο από την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης έδωσε μια τεράστια μάχη στα θρυλικά κορτ του Λονδίνου απέναντι στο Νο.3 του κόσμου, φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις στα όριά του μέχρι να λυγίσει τον Γερμανό αντίπαλό του και να γίνει ο μόλις ένατος τενίστας στην ιστορία του αθλήματος που επικρατεί στο Wimbledon για δύο σερί σεζόν.

Μια τεράστια επιτυχία για τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου σε μια χρονιά όπου έμεινε μακριά από τους τίτλους στα δύο προηγούμενα Grand Slam που προηγήθηκαν (Αυστραλία και Γαλλία), φτάνοντας έτσι τις πέντε κατακτήσεις στην καριέρα του σε Major Championships.

Οι πρώτες δύο ώρες του τελικού κύλησαν στην απόλυτη ισορροπία, καθώς, αμφότεροι οι δύο σταρ του αθλήματος διατήρησαν τα σέρβις γκέιμς τους, φτάνοντας τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο σετ, στο τάι-μπρέικ. Το πρώτο σετ κατέληξε στα χέρια του Ζβέρεφ με 9-7 πόντους, ενώ, το δεύτερο το πήρε ο Ιταλός με το εντυπωσιακό 7-2.

Το θρίλερ συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα του τρίτου σετ, εκεί όπου ο 29χρονος Γερμανός είχε ένα άτσαλο πάτημα στο κορτ, πέφτοντας στο γρασίδι με ενοχλήσεις στο γόνατο με τα γκέιμς στο 3-3. Ο Σίνερ έσπευσε «ιπποτικά» στο πλευρό του για να τον βοηθήσει να σηκωθεί, προτού στη συνέχεια σπάσει το σερβίς του για το 5-3 και φτάσει εν τέλει στην κατάκτηση του σετ με 6-3.

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