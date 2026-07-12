Ένας πρώην μπασκετμπολίστας από το Νιου Τζέρσεϊ έχασε τη ζωή του, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια τουρνουά.

Το θύμα, ο 35χρονος Κίνου Ρότσφορντ από το Μπρούκλιν, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai Morningside, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης ένας 28χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στην κνήμη, και μία 22χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στο δεξί αντιβράχιο. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. O Ρότσφορντ είχε αγωνιστεί κυρίως στην Ευρώπη, σε πρωταθλήματα μικρού βεληνεκούς.

«Ήταν η χαρά της ζωής μας»

Η μητέρα του θύματος, Ίντεν Ρότσφορντ, μιλώντας στο CBS News New York, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν έφτασε στο νοσοκομείο: «Ρώτησα τον γιατρό αν μπορούσα να τον δω. Μου είπε "ναι". Μπήκα μέσα και είδα τον Κίνου μου», δήλωσε συγκινημένη. Όπως ανέφερε, ο γιος της ήταν τρίδυμος, είχε μεγαλώσει στο Μπρούκλιν και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν.

«Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη, σεβασμό και χαρά. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι ίσως ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα, αλλά ξέρω πως αυτό δεν θα συμβεί. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τον αφήσω στα χέρια του Θεού», είπε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο Κίνου Ρότσφορντ αγαπούσε το μπάσκετ από μικρό παιδί. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αγωνίστηκε επαγγελματικά στο εξωτερικό και συνέχιζε να συμμετέχει σε καλοκαιρινά τουρνουά. «Αγαπούσε το μπάσκετ. Δυστυχώς, βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή», ανέφερε.

Μαμντάνια: «Είμαστε συντετριμμένοι»

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είμαστε συντετριμμένοι για την οικογένεια του Κίνου Ρότσφορντ. Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς ώστε να στηρίξουμε όσους επηρεάστηκαν και να αποτρέψουμε νέα περιστατικά βίας. Στόχος μας είναι όλοι οι Νεοϋορκέζοι να μπορούν να απολαμβάνουν την πόλη με ασφάλεια αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το περασμένο καλοκαίρι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ στο Haffen Park, στο Μπρονξ, υπόθεση για την οποία είχαν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Πηγή: skai.gr

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