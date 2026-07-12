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Στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

Τελειώνει και τυπικά του Σανταμαρία στον ΠΑΟΚ

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Σανταμαρία

Στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία. Τελειώνει και τυπικά το θέμα του 31χρονου χαφ στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη προσθήκη του στην καλοκαιρινή περίοδο.

Ο Σανταμαρία πάτησε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18:00, ώστε να γίνουν τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Γάλλος είναι εδώ και λίγες ημέρες χωρίς ομάδα, έχοντας λύσει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια. Ο Σανταμαρία δεν έκανε κάποια δήλωση και αυτό θα συμβεί όταν κλείσει και τυπικά η μεταγραφή.

Η επόμενη προσθήκη από πλευράς ΠΑΟΚ θα είναι όπως όλα δείχνουν ο 28χρονος εξτρέμ, Τάχα Άλι.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο
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