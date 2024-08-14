Λογαριασμός
Αποσύρθηκε από την εθνική Κροατίας ο Μπρόζοβιτς

Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς αποφάσισε να μην αγωνιστεί ξανά με την εθνική Κροατίας

Μπρόζοβιτς

Τέλος στην καριέρα του με την Eθνική Κροατίας αποφάσισε να βάλει τρεις μήνες προτού κλείσει τα 32 του χρόνια ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς.

Ο μεσοαμυντικός της Αλ Νασρ και νωρίτερα επί μια οκταετία της Ίντερ αγωνιζόταν με την «χρβάτσκα» από το 2014 μετρώντας 99 συμμετοχές και 7 γκολ.

«Νιώθω πως με το εθνόσημο πέρασα και πέτυχα ό,τι περισσότερο μπορούσα να ευχηθώ ποτέ και είναι ώρα για νέα παιδιά να πάρουν τη θέση μου και να δώσουν το 100%, γιατί αυτό είναι μόνο αρκετό για την Κροατία», αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Μπρόζοβιτς.

Οι κορυφαίες στιγμές που έζησε ήταν η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία και η τρίτη το 2022 στο Κατάρ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κροάτια ποδόσφαιρο
