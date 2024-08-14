Αποσύρθηκε από την εθνική Κροατίας ο Μπρόζοβιτς

Τέλος στην καριέρα του με την Eθνική Κροατίας αποφάσισε να βάλει τρεις μήνες προτού κλείσει τα 32 του χρόνια ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς.

Ο μεσοαμυντικός της Αλ Νασρ και νωρίτερα επί μια οκταετία της Ίντερ αγωνιζόταν με την «χρβάτσκα» από το 2014 μετρώντας 99 συμμετοχές και 7 γκολ.

«Νιώθω πως με το εθνόσημο πέρασα και πέτυχα ό,τι περισσότερο μπορούσα να ευχηθώ ποτέ και είναι ώρα για νέα παιδιά να πάρουν τη θέση μου και να δώσουν το 100%, γιατί αυτό είναι μόνο αρκετό για την Κροατία», αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Μπρόζοβιτς.

Οι κορυφαίες στιγμές που έζησε ήταν η δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία και η τρίτη το 2022 στο Κατάρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.