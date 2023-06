Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Μπίσεσβαρ μετά από 7 χρόνια!

Τίτλους τέλους σε μια ολόκληρη εποχή έριξαν ΠΑΟΚ και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ! Μετά από επτά χρόνια, με τον «αφάνα» να κατακτά συνολικά ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Ελλάδας, «γράφοντας» 251 συμμετοχές, 27 συμμετοχές και 41 ασίστ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, η τελευταία ανακοίνωσε πως ο 35χρονος αποχωρεί φέτος από την Τούμπα!

Το «αντίο» του ΠΑΟΚ ήρθε μέσω ανακοίνωσης, αλλά και ενός τρομερού βίντεο, που ανέβηκε στα social media και έχει τίτλο «ευχαριστούμε, αρτίστα».

Thank you for everything #TheArtist #Biseswar!

You are always a part of us! #PAOKFamily 🖤🤍 pic.twitter.com/q8CwuprD9g