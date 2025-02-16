Superleague: Πάρτι ΠΑΟΚ με... 7-0 στην Τούμπα τη Λαμία

Έγινε του... χατ-τρικ στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα σπασμένα από την Στεάουα πάνω στη Λαμία για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δίνοντας μια παράσταση στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο αλλά και στον Ραζβάν Λουτσέσκου που επέστρεψε στους πάγκους έπειτα από την τιμωρία που του είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ, επικρατώντας 7-0, η οποία είναι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του.

Πρωταγωνιστές ο Κωνσταντέλιας που έκανε χατ-τρικ με γκολ, ο Μπάμπα που έκανε χατ-τρικ με ασίστ και ο Σάστρε με δύο ασίστ, οι οποίοι έκαναν πάρτι στην περιοχή της Λαμίας, η οποία ήταν απογοητευτική, και έστειλαν τον ΠΑΟΚ στους 43 βαθμούς, 8 βαθμούς λιγότερους από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Πλέον ο Δικέφαλος στρέφεται στον μεγάλο επαναληπτικό με τη Στέαουα Βουκουρεστίου στη Ρουμανία (20/02), εκεί όπου θα δώσουν το παρών Τσάλοφ και Ζίβκοβιτς, οι οποίοι πήραν χρόνο συμμετοχής κόντρα στην ουραγό του πρωταθλήματος. Μάλιστα, αμφότεροι σκόραραν, ενώ ο Σαμάτα άνοιξε το σκορ με το 4ο του τέρμα στα τελευταία 3 ματς. Αγκαλιά Λουτσέσκου-Τάισον κατά την αλλαγή του Βραζιλιάνου.

Το ματς:

Τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού ήταν αναγνωριστικά, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο να κάνει εμφανές ότι θέλει να χτυπήσει από τα πλάγια, ειδικά με τις προωθήσεις των Μπάμπα και Σάστρε. Από μια τέτοια του αριστερού μπακ του Δικεφάλου ήρθε και η πρώτη καλή στιγμή, με την άμυνα της Λαμίας να μην μπορεί να απομακρύνει το γέμισμα του Μπάμπα, αλλά τον Κωνσταντέλια που βρέθηκε σε θέση βολής λίγο πιο μπροστά από το σημείο του πέναλτι να σουτάρει πάνω στον Ρατόν.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ντεσπόντοφ έκανε το σουτ, με τον τερματοφύλακα της Λαμίας να μπλοκάρει και πάλι, ενώ η πρώτη φάση για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 10’, με τον Βλαχομήτρο να φεύγει στην πλάτη του Κετζιόρα, να σουτάρει από τη γωνία της περιοχής, αλλά τον Τσιφτσή να μπλοκάρει σταθερά. Αυτό ήταν και το σχέδιο της Λαμίας στο πρώτο ημίχρονο: Βαθιές μπαλιές στον Βλαχομήτρο, ο οποίος είναι η αλήθεια πως δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον Κετζιόρα. Ωστόσο, ήταν απελπιστικά μόνος του και πέρα από δύο σουτ δεν κατάφερε να κάνει κάτι άλλο.

Κωνσταντέλιας και Πένια έμπαιναν ολοένα και περισσότερο στο παιχνίδι όσο περνούσε η ώρα και ο ΠΑΟΚ άρχισε να δημιουργεί και από το κέντρο. Στο 25’ μάλιστα, ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ, έπειτα από μια καταπληκτική μπαλιά του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Ο Κωνσταντέλιας βρήκε με υπέροχο τρόπο τον Σάστρε που πάτησε περιοχή, εκείνος έστρωσε στον Σαμάτα και ο Τανζανός επιθετικός από κοντά πέτυχε το 4ο του γκολ στα 3 τελευταία ματς.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση, κράταγε υπομονετικά την μπάλα και όποτε… χάιδευε το γκάζι, έβγαζε φάση. Στο 38’ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διπλασίασε τα τέρματά της με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος με σουτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Ρατόν, ο οποίος φέρει ευθύνη καθώς είχε κακή τοποθέτηση. Ένα γκολ που έβαλε γερές βάσεις νίκης από το πρώτο κιόλας ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος μπήκε με… το πόδι στο γκάζι και στο 52’ έκανε το 3-0. Ο Τάισον έσκαψε την μπάλα για τον Μπάμπα που έκανε κίνηση μέσα στην περιοχή, εκείνος έστρωσε στον Κωνσταντέλια και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε από κοντά το 3-0 με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ακόμα μια ασίστ από πλάγιο μπακ του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκαναν… πάρτι κόντρα στη Λαμία.

Έξι λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 4-0 και ολοκλήρωσε το χατ-τρικ, σε μια βραδιά που του ανήκει εξ’ ολοκλήρου! Χατ-τρικ από ασίστ και για τον Μπάμπα! Στο 62’ ο νεαρός δαιμόνιος μεσοεπιθετικός βγήκε αλλαγή και αποθεώθηκε από την Τούμπα για αυτήν την παράσταση, με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει τη θέση του και να πατάει χορτάρι έπειτα από έναν μήνα και τον αγώνα με τον Βόλο (12/01).

Ο Τσάλοφ που πέρασε και αυτός ως αλλαγή έκανε στο 72' το 5-0 με τακουνάκι από κοντά και έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Σάστρε, ενώ με γκολ στη δράση επέστρεψε και ο Ζίβκοβιτς, που με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής στο 86' έκανε το 6-0. Το τελικό, ιστορικό 7-0 διαμόρφωσε από κοντά στο 90+2' ο Σορετίρε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.