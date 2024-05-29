Λογαριασμός
O Τσιτσιπάς υπέταξε τον Αλτμάιερ και «πέταξε» για τον τρίτο γύρο του Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε με άνεση το εμπόδιο του Ντάνιελ Αλτμάιερ με 3-1 σετ, παίρνοντας την πρόκριση στον γ γύρο του Roland Garros

Στέφανος Τσιτσιπάς

Απτόητος και με εξαιρετικό τακτικό παιχνίδι συνεχίζει στο Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Το μεσημέρι της Πέμπτης (29/05), ο Έλληνας τενίστας ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του Ντάνιελ Αλτμάιερ, επικρατώντας με 3-1 σετ (63-, 6-2, 6-7, 6-4) μετά από 2 ώρες και 46 λεπτά!

Κάπως έτσι, το Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λορέντζο Σονέγκο (Νο49)-Τζιτζέν Τζανγκ (Ν.44).

