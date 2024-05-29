Πιο σοβαρό από ποτέ μοιάζει το ενδιαφέρον της Ζάλτσμπουργκ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, διαψεύδεται από τον ΠΑΟΚ ότι έγινε νέα επίσημη πρόταση.

Είναι δεδομένο ωστόσο ότι τις τελευταίες ημέρες οι Αυστριακοί έχουν εντείνει την πίεση για την απόκτηση του Έλληνα σταρ (έχοντας μιλήσει προφανώς και με την πλευρά του παίκτη).

Μπορεί λοιπόν η τελευταία προσφορά που έκαναν προ καιρού (13 εκατ. ευρώ+3 εκατ. ευρώ μπόνους συμμετοχών+15% ποσοστό μεταπώλησης) να απορρίφθηκε, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι θα επανέλθουν.

Εξάλλου η στάση της Ζάλτσμπουργκ αποδεικνύει ότι ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας το συζητά να μετακομίσει εκεί, ενώ θεωρείται πιθανότατο να συναινέσει και ο ΠΑΟΚ αν γίνει μια πρόταση κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

