«Λίγες ώρες πριν τον ιστορικό τελικό του “UEFA Europa Conference League” σας περιμένουμε στην πλατεία Κοτζιά, στη 2η ημέρα του Φεστιβάλ Φιλάθλων», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Ελάτε σήμερα στις 15.00 να δείτε τους Έλληνες θρύλους του Euro 2004 να σκοράρουν μαζί με παιδιά και να φωτογραφηθείτε με την πολυπόθητη κούπα μέχρι τις 18.00 πριν αναχωρήσει για τη Νέα Φιλαδέλφεια», προσθέτει ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.