Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια ιστορική στιγμή, καθώς η ομάδα βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζει αύριο (11/3, 21:00) τη Βαλεφόλια στην Ιταλία στον πρώτο τελικό του Challenge Cup, με ολόκληρο τον σύλλογο να στέκεται στο πλευρό των «φίνων κοριτσιών».

Σε μια ιδιαίτερα όμορφη πρωτοβουλία, αθλητές από διάφορα τμήματα του Παναθηναϊκού συμμετείχαν σε ένα βίντεο στήριξης, στέλνοντας τις ευχές τους στην ομάδα πριν από τη μεγάλη μάχη για τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στο βίντεο είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, η Άννα Ντουντουνάκη, αλλά και η Σελέν Ερντέμ, οι οποίοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στις αθλήτριες του «τριφυλλιού» ενόψει των δύο μεγάλων τελικών με την ιταλική ομάδα.

Η πρώτη «μάχη» θα διεξαχθεί στο Πέζαρο, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει, μαζί με τον κόσμο του, να ολοκληρώσει το όνειρο της ευρωπαϊκής κορυφής!

