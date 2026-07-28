Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου στη Ρώμη με στόχο την επέκταση των «πιλοτικών ζωνών» στον νότο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη νέος κύκλος τεχνικών συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών του Ισραήλ και του Λιβάνου, στο πλαίσιο της αμερικανικής πρωτοβουλίας για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο και αποσκοπεί στη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στα κοινά σύνορα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι τεχνικές ομάδες θα επικεντρωθούν στην επέκταση του σχεδίου των λεγόμενων «πιλοτικών ζωνών», στην επίλυση εκκρεμοτήτων που αφορούν τη συνοριακή γραμμή και στην εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας, η οποία σε βάθος χρόνου φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πιο σταθερή σχέση μεταξύ δύο κρατών που παραμένουν επισήμως σε κατάσταση πολέμου.

Η Ιταλία στο επίκεντρο της διαμεσολάβησης

Η φιλοξενία των συνομιλιών στη Ρώμη είχε ανακοινωθεί από τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων γύρων διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η εμπειρία από τις πρώτες «πιλοτικές ζώνες» θα αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή επέκταση του μοντέλου και σε άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου, εφόσον η εφαρμογή του κριθεί επιτυχής.

Οι «πιλοτικές ζώνες» και ο ρόλος του λιβανικού στρατού

Το σχέδιο προβλέπει ότι ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρεί σταδιακά από συγκεκριμένες περιοχές του νοτίου Λιβάνου, οι οποίες θα παραδίδονται στον λιβανικό στρατό. Παράλληλα, οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας, με στόχο να αποτραπεί η παρουσία ένοπλων οργανώσεων και ειδικότερα της Χεζμπολάχ.

Οι πρώτες δοκιμαστικές εφαρμογές ξεκίνησαν στην περιοχή Ζαουτάρ αλ-Γκαρμπίγια, όπου μονάδες του λιβανικού στρατού ανέπτυξαν δυνάμεις μετά την αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων. Ωστόσο, η περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές, μη εκραγέντα πυρομαχικά και περιστατικά έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Χεζμπολάχ παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο

Κρίσιμο ζήτημα των συνομιλιών εξακολουθεί να αποτελεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, ο οποίος προβλέπεται από το αμερικανικό σχέδιο. Η σιιτική οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, απορρίπτει τη συμφωνία και δεν αποδέχεται την παράδοση του οπλισμού της, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να συνδεθεί με τις ευρύτερες εξελίξεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον -Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ επιμένει ότι η πλήρης αποχώρηση των δυνάμεών του θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα του λιβανικού στρατού στην αποτροπή της επανεγκατάστασης της Χεζμπολάχ στις περιοχές αυτές. Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν προσωρινά παρουσία σε τμήματα της μεθορίου που θεωρούν κρίσιμα για την ασφάλεια της χώρας.

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εύθραυστη. Ο λιβανικός στρατός έχει καταγγείλει ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις και οι αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των κυβερνητικών δυνάμεων και καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ταυτόχρονα, χιλιάδες κάτοικοι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους λόγω των εκτεταμένων ζημιών και των κινδύνων από εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

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