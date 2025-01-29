Telegraph: «Φλορεντίνο Πέρεθ και Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν διαιτητές της Premier League στη La Liga»

Μια απίστευτη είδηση φέρνει στο φως η βρετανική Telegraph με πρωταγωνιστή τον ισχυρό άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λοιπόν, ο Πέρεθ και ο μαδριλένικος σύλλογος θα ήθελαν να δουν διαιτητές της Premier League στη La Liga.

Το ακραίο σενάριο αναφέρει πως το έχει στο μυαλό του και ενδεχομένως θα το προτείνει και ως ιδέα σε ανθρώπους της ισπανικής ομοσπονδίας, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των διαιτητών στη La Liga, καθώς θεωρεί πως οι υπάρχοντες δεν βελτιώνονται.

