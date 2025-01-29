Ολυμπιακός - Μεντιλίμπαρ: «Δεν είναι υποχρεωτικό να κερδίσεις, αλλά να θες να κερδίσεις»

Γεμάτη ατάκες, όπως άλλωστε συνηθίζει, ήταν η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Καραμπάγκ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.



Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών, απάντησε για το αν έχει καταφέρει να αποβάλλει από το μυαλό των παικτών του ότι η Καραμπάγκ είναι η πιο αδύναμη ομάδα του τουρνουά, τοποθετήθηκε αναφορικά με την αδυναμία της αζέρικης ομάδας, στις στατικές φάσεις, μίλησε για το πλάνο της ενδεκάδας που έχει και αν πρόκειται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές λόγω και του βεβαρημένου προγράμματος, ενώ μίλησε για τη συμπλήρωση των οκτώ μηνών από την κατάκτηση του Conference League, αλλά και τις εντυπώσεις του από το νέο format της League Phase.

«Δεν είναι υποχρεωτικό να κερδίσεις την Καραμπάγκ, είναι υποχρεωτικό να θέλεις να κερδίσεις και να κάνεις τα πάντα για να κάνεις ένα καλό παιχνίδι και να την κερδίσεις. Δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι η Καραμπάγκ είναι η χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης. Δεν την παίρνουμε σαν μια κακή ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση είναι μια καλή ομάδα. Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν είναι ένα παιχνίδι που θα το κερδίσουμε ούτως ή άλλως. Δεν εξαρτάται μόνο από εμας η πρόκριση. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα συμβεί».«Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε πολύ χρόνος για να δουλέψουμε όπως θα θέλαμε σε αυτό παιχνίδι. Είναι όμως σίγουρο ότι και η Καραμπάγκ θα δούλεψε στις αδυναμίες της. Ξέρετε, δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να βάλεις γκολ σε μια ομάδα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε όλους τους τρόπους για να σκοράρουμε».«Κανονικά, γίνονται αλλαγές. Συνήθως κάνουμε αλλαγές ανάμεσα στα παιχνίδια, όταν είναι τόσο κοντά. Θα δούμε βέβαια και τη σημερινή προπόνηση για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Μέχρι τώρα δείχνει να μας πηγαίνει πολύ καλά ότι και εάν κάνουμε. Επομένως, δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα».«Μου αρέσει η νέα μορφή της διοργάνωσης. Παλιότερα στους ομίλους ήταν πιο εύκολο να προβλέψεις τις ομάδες. Ηξερες τι να περιμένεις. Ηξερες από ποια αποτελέσματα εξαρτάσαι περισσότερο. Ωστόσο, τώρα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και πολλές αλλαγές. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάθε αντίπαλος είναι καινούργιος. Μπορεί να είναι λίγο ανεξέλεγκτο, αλλά μου αρέσει».«Ηταν το πρώτο μου ευρωπαϊκό κατόρθωμα με τη Σεβίλλη. Μπορεί η ομάδα να είχε πάρει ευρωπαϊκά, αλλά για μένα ήταν το πρώτο μου. Εδώ ήταν η πρώτη φορά που κατάφερε κάποιος προπονητής να κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Και τα δύο λοιπόν είναι πολύ σημαντικά για μένα. Χωρίς την προηγούμενη είναι δύσκολο να φτάσεις στην επόμενη επιτυχία. Οπότε όλα τα τρόπαια για μένα είναι σημαντικά»

