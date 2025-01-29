ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε το Challenge Cup με το κεφάλι ψηλά

Το όμορφο ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Challenge Cup ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δικέφαλος ηττήθηκε από την Σπορ Τότο με 3-0 σετ και σε συνδυασμό με το 1-3 της Θεσσαλονίκης έμεινε εκτός ημιτελικών.



Ένα ταξίδι για τον Μιλενκόσκι και τους παίκτες του, το οποίο κράτησε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, φάση στην οποία ο ΠΑΟΚ έπαιξε για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Τα σετ:

Μετά το αποτέλεσμα στο εντός έδρας παιχνίδι οι «ασπρόμαυροι» κυνηγούσαν ένα… θαύμα, απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του τουρκικού πρωταθλήματος. Μπορεί να μην τα κατάφεραν, ωστόσο αποχαιρέτησαν τομε ψηλά το κεφάλι.με καλή πρώτη μπάλα και σε καλή μέρα τον, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, δυσκολεύτηκε μόνο στο τελευταίο σετ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.(25-19, 25-14, 25-23)25-19, 25-14, 25-23Έντγκαρ 11 (10/13 επ., 1 άσος), Κοτς 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Ιντάλγκο 10 (8/17 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 33% υπ. – 33% άριστες), Ντουρ 2 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Καγιά 3 (1/2 επ., 2 άσοι), Μουαγκουτουτία 11 (7/15 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ, 53% υπ. – 53% άριστες) / Χατίπογλου (λ., 57% υπ. – 36% άριστες), Αβτσί 4 (4/6 επ.), Γιαλτιρακλί 1 (1 μπλοκ), Καρακότς 3 (3/9 επ.), Γκεκγκόζ 4 (4/7 επ., 43% υπ. – 43% άριστες), Τσενγκίζ 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ)Κάτιτς 10 (9/14 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. – 30% άριστες), Λομπιζένκο 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας Δ. 8 (8/21 επ.), Γαλιώτος (0/2 επ.), Κόλεφ 7 (4/11 επ., 3 μπλοκ), Λάφτοφ 3 (2/10 επ., 1 άσος, 47% υπ. – 27% άριστες) / Κοκκινάκης (λ., 55% υπ. – 36% άριστες), Μούχλιας Β. 1 (1/3 επ., 50% υπ. – 0% άριστες), Στεφανίδης, Γκρουμούσας (λ.), Σαλταφερίδης, Μούχλιας Σ. 5 (5/8 επ., 38% υπ. – 31% άριστες)

