Παναθηναϊκός: Ανάρρωσε ο Τσέριν, ακολούθησε ατομικό - Απών με άδεια ο Ουναΐ

Την προετοιμασία του για τη δύσκολη εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς στο Κορωπί ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (29/1) στο «Γεώργιος Καλαφάτης» υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δίνει έμφαση στην τακτική, αλλά και στο παιχνίδι σε μισό γήπεδο.



Στα θετικά συγκαταλέγεται η επιστροφή του Άνταμ Τσέριν, ο οποίος έχοντας πλέον αναρρώσει από την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και αναμένεται να ανεβάσει στροφές. Από την προπόνηση απουσίασε ο Αζεντίν Ουναΐ, με άδεια, για προσωπικούς λόγους.

Το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το σαββατιάτικο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ.Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τσέριν, ο οποίος ανάρρωσε από την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Απών με άδεια για προσωπικούς λόγους ήταν ο Ουναΐ.».

