Ο Παναθηναϊκός έδειξε ψυχή και πανηγύρισε τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Μπέτις στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του φετινού Europa League!

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο σκόρερ των «πράσινων», Βισέντε Ταμπόρδα, τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ενώ πρόσθεσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυναμική που χρειάζεται για να πανηγυρίσει την πρόκριση στην Ισπανία!

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Ήταν ένα δύσκολος αγώνας και αυτό το ξέραμε, όπως επίσης ξέραμε ότι η Μπέτις είναι μια ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια. Εμείς έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον ρυθμό και να βρούμε την λύση και το καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

Για το πέναλτι και το πώς ένιωσε πριν την εκτέλεση: «Όπως είπα και χθες, οι συμπαίκτες είναι εκείνοι που μου δίνουν την αυτοπεποίθηση, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και όλο αυτό μαζί μου δίνει την δυνατότητα να σκοράρω».

Για την ρεβάνς: «Ξέρουμε ότι οι αγώνες που διαρκούν 180' λεπτά δεν τελειώνουν μέχρι να φύγει και το τελευταίο λεπτό. Στην Ισπανία πρέπει να κάνουμε ένα εξίσου, αν όχι καλύτερο παιχνίδι, δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τη δυναμική για να το καταφέρουμε».

