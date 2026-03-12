Το φαινόμενο του σύγχρονου στίβου, Αρμάντ Ντουπλάντις, πρόσθεσε ακόμη ένα κομμάτι στον μύθο του. Στο μίτινγκ της Ουψάλα, που ο ίδιος διοργάνωσε, «πέταξε» στα 6,31 μ., σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ και ξεπερνώντας το 6,30 μ. που είχε καταρρίψει στο Τόκιο το 2025.

Ο Μόντο ήταν απόλυτος κυρίαρχος μπροστά στο κοινό του. Περνούσε τα ύψη με εντυπωσιακή άνεση και, αφού εξασφάλισε τη νίκη απέναντι στον Νορβηγό Γκούτορμσεν στα 6.08 μ., ανέβασε τον πήχη… εκεί όπου μόνο αυτός μπορεί να φτάσει.

Με το άλμα στα 6,31 μ. επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι στο επί κοντώ κινείται σε δική του διάσταση, συνεχίζοντας να ξαναγράφει τα όρια του αθλήματος.

Νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και έμεινε στα 5,80 μ., μακριά από τις δυνατότητές του.

