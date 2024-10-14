Ταμπάκος: «Δείχνει… μικρό το ΟΑΚΑ για την Εθνική, το μοναδικό σερί του Γιοβάνοβιτς»

Το δικό του σχόλιο για την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας και τη νίκη (2-0) επί της Ιρλανδίας, για την 4η αγωνιστική του Nations League, έκανε ο Σωτήρης Ταμπάκος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Αν και υπάρχει καιρός για το παιχνίδι με την Αγγλία, θα είναι πραγματικά μοναδικό. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για αυτό το ματς. Σαφώς και έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση τις τελευταίες, πιθανότατα θα είναι μικρό το Ολυμπιακό Στάδιο, είτε πρόκειται για την Αγγλία είτε λόγω της κατάστασης της Εθνικής ομάδας. Θεωρώ δεδομένο πως θα έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι sold out. Έχουν και το 5% οι Άγγλοι», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της «γαλανόλευκης».

«Και χθες ήταν διαφορετική βραδιά. Ήταν επίτευγμα των ποδοσφαιριστών μαζί με τον προπονητή, οι διεθνείς κέρδισαν τον κόσμο που βρέθηκε στο Καραϊσκάκη, και εκεί πρέπει να σταθούμε, πως ο κόσμος επέστρεψε και μακάρι να μείνει για πάντα. Ο κόσμος πρέπει να δείξει εμπράκτως τη στήριξή του. Ήρθε πιο κοντά ο κόσμος με την ομάδα λόγω του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και η ομάδα με την απόδοσή της στην Αγγλία τράβηξε τον κόσμο. Η μοναδική φορά που η ομάδα έχει κάνει τέτοιο ξεκίνημα και λίγο καλύτερο, είναι πολύ πίσω. Τέλος 94-95 με έξι διαδοχικές νίκες με προπονητή τον Κώστα Πολυχρονίου, με τέσσερα επίσημα και δύο φιλικά. Ούτε Ρεχάγκελ, ούτε Σάντος, ούτε Δανιήλ, Παναγούλιας, Σκίμπε, Φαν’τ Σιπ, Πογέτ, κανείς δεν έχει κάνει 4/4», πρόσθεσε.

Και συνέχισε, λέγοντας:

«Θεωρητικά θα ήταν αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Και φάνηκε με την εξέλιξή του, μέχρι να βάλουμε το γκολ στο 48’, όταν και απελευθερωθήκαμε. Οι Ιρλανδοί έδειξαν καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα ματς. Η Ιρλανδία δεν ήταν η ομάδα που έπαιζε με την μπάλα στον αέρα, έβαλε την μπάλα κάτω και έπαιξε ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ματς δεν το έκανε αυτό και έτσι μας δυσκόλεψε. Αλλά και πάλι η Εθνική βρήκε τον τρόπο και τη λύση, με τον προπονητή να μιλάει στους παίκτες και να ξεκολλήσουν, να είναι πιο αποφασισμένοι, πιο θαρραλέοι και φάνηκε από το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου. Η εικόνα των διεθνών ήταν συγκλονιστική, δεν βλέπω κανέναν να υστέρησε. Σίγουρα είχαν κάποιοι κούραση. Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε, όμως, κάποιον αυτός θα ήταν ο Σιώπης με τη συνολική παρουσία του».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.