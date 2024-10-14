Λογαριασμός
Μετράει επιστροφές ενόψει ΠΑΟΚ ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ

Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ μπαίνουν από σήμερα άπαντες στην ΑΕΚ, με τον Ματίας Αλμέιδα να περιμένει τη σταδιακή επιστροφή των διεθνών στα Σπάτα

ΑΕΚ ΠΑΟΚ

Στις προπονήσεις επιστρέφουν από σήμερα οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ.

Η «Ένωση» έχει μπροστά της το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την ερχόμενη Κυριακή, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το ευχάριστο για τον Ματίας Αλμέιδα είναι πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα ο «Δικέφαλος», ενώ σιγά-σιγά θα μπουν και στην εξίσωση ο Έρικ Λαμέλα και ο Άντονι Μαρσιάλ.

Ο Αργεντινός προέρχεται από τραυματισμό, ενώ ο Γάλλος στράικερ μετράει πάνω από 9 μήνες χωρίς κάποιο επίσημο ματς στα πόδια του και θα χρειαστεί ένα διάστημα για την επάνοδό του.

Συν τις άλλοις, ο «Πελάδο» θέλει να περιμένει την επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» διεθνών, με τους Πέτρο Μάνταλο και Λάζαρο Ρότα να είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν στα Σπάτα και θα μπουν σε κλίμα ντέρμπι.

Ο Αλμέιδα θα περιμένει να διαπιστώσει την κατάσταση όλων των παικτών, καθώς πλέον και με την επιστροφή εκείνων που ήταν εκτός, θα αποτελεί «πονοκέφαλο» η αποστολή και φυσικά η επιλογή των προσώπων για το αρχικό σχήμα.

