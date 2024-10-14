ΝΒΑ; Στο Hall of Fame οι Κάρτερ, Μπίλαπς, Ντέιβις και Κούπερ

Στο πάνθεον του ΝΒΑ εισήλθαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/10) τρεις θρύλου του παγκοσμίου μπάσκετ, που έγραψαν τη δική τους μοναδική ιστορία στα παρκέ!
Ο λόγος για τους Βινς Κάρτερ, Τσόνσι Μπίλαπς, Μάικλ Κούπερ και Γουόλτερ Ντέιβις οι οποίοι μπήκαν Hall of Fame του ΝΒΑ σε μια όμορφη και συγκινητική τελετή, εκεί όπου βρέθηκαν πολλοί θρύλοι του αθλήματος για να «καλωσορίσουν» τα νέα μέλη στην ελίτ!
The moment Vince Carter officially became inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame 👏 @Hoophall pic.twitter.com/JrYGny71KF— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 14, 2024
Τόσο ο Βίνς Κάρτερ, όσο και ο Τσόνσι Μπίλαπς συγκίνησαν με τους λόγους που έβγαλαν από το βήμα. Μάλιστα, ο πρώτος περιμένει και άλλες... συγκινήσεις μέσα στη σεζόν, καθώς οι Τορόντο Ράπτορς και οι Μπρούκλιν Νετς έχουν ανακοινώσει πως θα αποσύρουν τη φανέλα του!
“Congratulations man.”— NBA (@NBA) October 13, 2024
Michael Jordan to #24HoopClass inductee, Vince Carter 🤝🔥 pic.twitter.com/WCshExyfGk
Standing ovation for Chauncey Billups 🗣️— NBA History (@NBAHistory) October 13, 2024
The #24HoopClass Enshrinement Ceremony is live on NBA TV! pic.twitter.com/PJc3OTtK4s
