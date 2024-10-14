Λογαριασμός
Στο πάνθεον του ΝΒΑ και στο Hall of Fame οι Κάρτερ, Μπίλαπς, Ντέιβις και Κούπερ - Δείτε βίντεο

Στο Hall of Fame του ΝΒΑ μπήκαν οι Βινς Κάρτερ, Τσόνσι Μπίλαπς, Γουόλτερ Ντέιβις και Μάικλ Κούπερ, σε μια όμορφη και συγκινητική τελετή

ΝΒΑ; Στο Hall of Fame οι Κάρτερ, Μπίλαπς, Ντέιβις και Κούπερ

Στο πάνθεον του ΝΒΑ εισήλθαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/10) τρεις θρύλου του παγκοσμίου μπάσκετ, που έγραψαν τη δική τους μοναδική ιστορία στα παρκέ!

Ο λόγος για τους Βινς Κάρτερ, Τσόνσι Μπίλαπς, Μάικλ Κούπερ και Γουόλτερ Ντέιβις οι οποίοι μπήκαν Hall of Fame του ΝΒΑ σε μια όμορφη και συγκινητική τελετή, εκεί όπου βρέθηκαν πολλοί θρύλοι του αθλήματος για να «καλωσορίσουν» τα νέα μέλη στην ελίτ!


Τόσο ο Βίνς Κάρτερ, όσο και ο Τσόνσι Μπίλαπς συγκίνησαν με τους λόγους που έβγαλαν από το βήμα. Μάλιστα, ο πρώτος περιμένει και άλλες... συγκινήσεις μέσα στη σεζόν, καθώς οι Τορόντο Ράπτορς και οι Μπρούκλιν Νετς έχουν ανακοινώσει πως θα αποσύρουν τη φανέλα του!

TAGS: NBA μπάσκετ
