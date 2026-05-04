Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ταξιδεύει χωρίς Γουόρντ στο Μονακό ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Μονακό για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, με τον Τάισον Γουόρντ να μην βρίσκεται στην αποστολή των «ερυθρόλευκων»!

Γουορντ

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για το Μόντε Κάρλο με μοναδικό στόχο να τελειώσει τη σειρά με τη Μονακό και να πάρει από το Game 3 (05/05, 20:45) το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί την απουσία του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει με τους «ερυθρόλευκους» αφού ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Έτσι, ο Αμερικανός θα παραμείνει στην Αθήνα για να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ενώ θυμίζουμε πως δεν είχε αγωνιστεί στο Game 2 των Πειραιωτών.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Μονακό μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark