Ταξιδεύει χωρίς Γουόρντ στο Μονακό ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για το Μόντε Κάρλο με μοναδικό στόχο να τελειώσει τη σειρά με τη Μονακό και να πάρει από το Game 3 (05/05, 20:45) το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να διαχειριστεί την απουσία του Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει με τους «ερυθρόλευκους» αφού ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Έτσι, ο Αμερικανός θα παραμείνει στην Αθήνα για να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ενώ θυμίζουμε πως δεν είχε αγωνιστεί στο Game 2 των Πειραιωτών.

