ΑΕΚ: Δείπνο πριν το Final - 4 του Basketball Champions League

Σε κλίμα Final Four έχει μπει πλέον η μπασκετική ΑΕΚ.

Την προσεχή Πέμπτη (7/5) η «Ένωση» θα ξεκινήσει τη διεκδίκηση του BCL αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό τη Μάλαγα.





Πριν ταξιδέψουν λοιπόν στην Μπανταλόνα, οι «κιτρινόμαυροι» δείπνησαν όλοι μαζί την Κυριακή.

Το γεύμα έγινε σε κατάστημα της Βουλιαγμένης και το «παρών», εκτός του Ντράγκαν Σάκοτα, των παικτών και των υπόλοιπων μελών της ομάδας, έδωσε ο Μάκης Αγγελόπουλος και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βαγγέλης Αγγελόπουλος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.