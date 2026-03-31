Μια πολύ ευχάριστη είδηση έρχεται από την Ιταλία. Ο Ακίλε Πολονάρα άρχισε προπονήσεις, μόλις 9 μήνες αφότου είχε διαγνωστεί με λευχαιμία.

Ο Ιταλός φόργουορντ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, η κατάστασή του παρουσιάζει τεράστια πρόοδο και πλέον έχει μεγάλο στόχο να επιστρέψει στα παρκέ ως επαγγελματίας.

Η Σάσαρι από τον Σεπτέμβριο τού πρόσφερε επαγγελματικό συμβόλαιο και όσο χρόνο χρειαστεί για να επανέλθει. Και φαίνεται πως ο 34χρονος άσος είναι σε πολύ καλό δρόμο, αφού πριν λίγες ώρες ανέβασε στα social media κάποια βίντεο από την προπόνησή του στα σουτ.

Ασφαλώς και θα χρειαστεί αρκετό καιρό για να δυναμώσει ξανά το σώμα του, το οποίο υπέστη μεγάλη ταλαιπωρία από τη μεταμόσχευση και τις χημειοθεραπείες, ωστόσο ο «Αχιλλέας» απέδειξε πως είναι μεγάλος μαχητής και θα το καταφέρει κι αυτό!

I video che fanno bene al cuore 🫀



Dopo la malattia e il trapianto di midollo Achi è tornato ad allenarsi e sta facendo allenamento individuale in palestra a Sassari 👏🏻💪🏻#Polonara pic.twitter.com/M8kc2fzIAR — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 30, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.