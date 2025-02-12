Τα όσκαρ του ελληνικού αθλητισμού!

Λάμψη, συγκίνηση, εικόνες άρρηκτα συνδεδεμένες με το ένδοξο παρελθόν, στιγμές που αποθεώνουν το τώρα. Πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, παραολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, άνθρωποι του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής για την απονομή των Gazzetta Awards by bwin. Οι κορυφαίοι του 2024, οι θρύλοι, οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινό αγώνα για το μέλλον του τιμήθηκαν σε μία λαμπερή βραδιά που άφησε ξανά το αποτύπωμά τους.

Το ζεστό χειροκρότημα, η συγκίνηση και τα μηνύματα αλληλεγγύης έκαναν και τη φετινή εκδήλωση τόσο μοναδική, με τον ελληνικό αθλητισμό να αναδεικνύεται νικητής! Η bwin υπήρξε για τρίτη στη σειρά χρονιά ο Platinum Χορηγός των Gazzetta Awards by bwin, στηρίζοντας την εκδήλωση και ενισχύοντας τη σημασία της.

Τα Gazzetta Awards by bwin αποτελούν θεσμό και για 10η στη σειρά χρονιά ανέδειξαν τους καλύτερους αθλητές και ομάδες. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand έπαιξε το δικό τoυ πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλωστε στόχος του μέσω των χορηγιών με την Euroleague Basketball, την ΚΑΕ Ολυμπιακός, το πρόγραμμα Team Future και τα κορυφαία multisport events σε όλη την επικράτεια είναι να αγκαλιάζει τον αθλητισμό.

Οι κορυφαίοι των Gazzetta Awards by bwin

Τα φετινά Gazzetta Awards by bwin, παρουσίασαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, συνδυάζοντας υπέροχα με την εμπειρία και τη δημιουργικότητά τους τις συγκινητικές και ευχάριστες στιγμές της βραδιάς. Οι κατηγορίες για τους μεγάλους νικητές ήταν οι παρακάτω: Αθλητής της χρονιάς, Αθλήτρια της χρονιάς, Προπονητής της χρονιάς, Ομάδα της χρονιάς, Fair play της χρονιάς και Αθλητής με αναπηρία της χρονιάς.

Ο Κριστιάν Καρεμπέ εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, παρέλαβε από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο το βραβείο των Πειραιωτών ως κορυφαία ομάδα της χρονιάς και φυσικά υπερασπίστηκε την… πρόβλεψή του για το ευρωπαϊκό τρόπαιο: «Δεν ήταν μαντεψιά, ήταν μια πρόβλεψη με βάση τη δουλειά στον Ολυμπιακό», σχολίασε.

«Ελπίζω του χρόνου να βγει κάποιος άλλος», υποστήριξε γελώντας στο ευχαριστήριο διαδικτυακό του μήνυμα ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος και ψηφίστηκε ως ο Αθλητής της Χρονιάς για τρίτη σερί χρονιά στα Gazzetta Awards by bwin. To βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Έλληνα Ολυμπιονίκη ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Αθλήτρια της Χρονιάς ψηφίστηκε από το κοινό η Ευαγγελία Πλατανιώτη, που πραγματοποίησε μαγική χρονιά στην καλλιτεχνική κολύμβηση και τιμήθηκε από την Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια της bwin Greece.

Όταν στη σκηνή συναντιούνται δύο εκ των κορυφαίων τεχνικών, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Ο Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ, προπονητής που οδήγησε τους Πειραιώτες στην ιστορική κατάκτηση του Conference League ψηφίστηκε ως Προπονητής της Χρονιάς των Gazzetta Awards by bwin και παρέλαβε το βραβείο του από έναν άλλον κορυφαίο «ερυθρόλευκο» κόουτς, τον Γιώργο Μπαρτζώκα. «Ως οπαδός του Ολυμπιακού, θα τον αποθεώνω μια ζωή», σχολίασε ο Έλληνας τεχνικός για τον Ισπανό συνάδελφό του.

Ο Νάσος Γκαβέλας έλαμψε και με guide τον Γιάννη Νυφαντόπουλο έφτασε στην back to back κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100 μ. της κατηγορίας Τ11 και προσέθεσε στη συλλογή του το πρώτο του Gazzetta Award ως ο Αθλητής με αναπηρία της χρονιάς!

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ήταν αυτός που κέρδισε το βραβείο για το Fair Play της Χρονιάς, χάρη στη σπουδαία πρωτοβουλία του στο παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που δέχθηκε τη συμμετοχή αντίπαλου παίκτη παρά το πέρας διορίας εγγραφής.

Oι ζωντανοί θρύλοι πέρασαν στο Hall of Fame του Gazzetta, όσοι «έφυγαν», τιμήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, ενώ δεν έλειψαν και τα μηνύματα καρδιάς. Η μικρή ηρωίδα, η Παναγιώτα Αδαμοπούλου που, μέσω του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος, απέδειξε πως ο αθλητισμός δεν γνωρίζει διακρίσεις και έκοψε το νήμα του τερματισμού στο Spetsathlon έχοντας στο πλευρό της την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των σημαντικών συνεργατών της bwin, όπως η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τους ιδιοκτήτες της ομάδας, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, να βραβεύουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το milestone 147 νικών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο Μέγαρο Μουσικής βρέθηκαν και άνθρωποι του Spetsathlon και του Ioannina Lake Run, όπου τιμήθηκαν για τη συνεισφορά τους. Άλλωστε, η παρουσία τους αυτή ενίσχυσε τη σύνδεση μεταξύ της bwin και των κορυφαίων αθλητικών θεσμών.

«Η bwin δίπλα στον ελληνικό αθλητισμό και τα νέα παιδιά»

Η Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, τόνισε μετά την ολοκλήρωση της λαμπερής βραδιάς: «Είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που στηρίξαμε για τρίτη διαδοχική χρονιά τα Gazzetta Awards by bwin. Ζήσαμε μία υπέροχη εμπειρία, μίας διαδικασίας που αποτελεί θεσμό στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη λαμπερή βραδιά αποτέλεσε ο ελληνικός αθλητισμός, γι’ αυτό και η bwin έχει ως στόχο την ενίσχυσή του, έχοντας τον πάντα στον πυρήνα κάθε κοινωνικής μας πρωτοβουλίας. Η bwin βρίσκεται δίπλα σε νέα παιδιά με όνειρα, στόχους που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη».

