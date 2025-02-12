Λίβερπουλ: «Ρώτησε για Κουλιεράκη - 40 εκατ. ευρώ ζήτησε η Βόλφσμπουργκ»

Ρώτησε τη Βόλφσμπουργκ για τον Κουλιεράκη η Λίβερπουλ!



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Bild», οι πρωτοπόροι της Premier League προσέγγισαν τη γερμανική ομάδα, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του, με τη Βόλφσμπουργκ να ζητάει 40 εκατ. ευρώ για να του επιτρέψει να αποχωρήσει.

Παράλληλα, το ρεπορτάζ του γερμανικού Μέσου αναφέρει ότι ο 21χρονος αμυντικός βρίσκεται επίσης στις μεταγραφικές λίστες τωνκαι, οι οποίες μάλιστα έστειλαν σκάουτερς για να τον παρακολουθήσουν από κοντά στην πρόσφατη αναμέτρηση της Εθνικής μας με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ, για το Nations League.μετακόμισε στη Γερμανία το περασμένο καλοκαίρι, όταν η Βόλφσμπουργκ τον αγόρασε από τον ΠΑΟΚ έναντι 12 εκατ. ευρώ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να διατηρεί και 20% ως ποσοστό μεταπώλησης.

