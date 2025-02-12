Η Allwyn, κορυφαία πολυεθνική εταιρεία λοταριών και μητρική του ΟΠΑΠ, ανακοινώνει παγκόσμια επίσημη συνεργασία με την ομάδα Formula 1 της McLaren, πρωταθλήτρια κατασκευαστών της F1 για το 2024. Η συνεργασία με την McLaren, σε συνδυασμό με την πολυετή συνεργασία με την Formula 1, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, θα υποστηρίξει και θα επιταχύνει τα σχέδια της Allwyn για περαιτέρω ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Allwyn και η McLaren μοιράζονται τις αρχές της καινοτομίας, των υψηλών επιδόσεων και της αριστείας. Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει και τα δύο brand να προωθήσουν την αναγνωρισιμότητά τους στο παγκόσμιο κοινό. Μαζί, η Allwyn και η McLaren θα δώσουν στους fan του αθλήματος μοναδική πρόσβαση στην ομάδα, μέσω αποκλειστικού περιεχομένου και ζωντανών εμπειριών. Ταυτόχρονα, θα προσφέρουν στους fan περισσότερες δυνατότητες να απολαύσουν το άθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα προσφέρει μια ισχυρή παγκόσμια πλατφόρμα, βάσει της οποίας η Allwyn θα ενισχύσει τη γνώση για το υπεύθυνο παιχνίδι σε ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό.

Ο Karel Komárek, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτής της Allwyn, σχολίασε: «Αυτή η συναρπαστική συνεργασία – σε συνδυασμό με τη συνεργασία με την F1, που ανακοινώσαμε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα – είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στο ταξίδι της Allwyn για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και του brand της παγκοσμίως. Η συνεργασία μας με τη McLaren στηρίζεται στο κοινό μας κίνητρο για επιτυχίες, με επίκεντρο την τεχνολογία και την καινοτομία – χαρακτηριστικά που θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την παγκόσμια ανάπτυξη της Allwyn».

Σχετικά με τη συνεργασία, ο Robert Chvátal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, σχολίασε: «Η McLaren είναι ένα εμβληματικό όνομα στο χώρο της Formula 1, με τεράστια διεθνή απήχηση. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στον κόσμο – με απίστευτα συναρπαστικούς οδηγούς. Είμαστε υπερήφανοι που στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Allwyn, δημιουργούμε περιβάλλον ασφάλειας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού για τους πελάτες μας. Γνωρίζουμε ότι και η McLaren, όπως και η Formula 1 ευρύτερα, δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την υπευθυνότητα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να υλοποιήσουμε την κοινή μας φιλοδοξία για έναν κόσμο γεμάτο νικηφόρες στιγμές».

Ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Στον ΟΠΑΠ, είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μεταξύ της Allwyn, της μητρικής μας εταιρείας, και της ομάδας Formula 1 της McLaren, ενός από τα κορυφαία ονόματα της F1. Ως υπερήφανο μέλος της οικογένειας της Allwyn, ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη μοναδική παγκόσμια χορηγία σε διάφορα επίπεδα, καθώς και να μοιραστούμε συναρπαστικές εμπειρίες διασκέδασης με τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα».

Ο Zak Brown, Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren Racing, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την Allwyn στην οικογένεια της McLaren Racing. Μετά από τη φανταστική σεζόν του 2024 στη Formula 1, είναι υπέροχο να έχουμε μαζί μας ένα διεθνές brand, όπως η Allwyn, σε μια εποχή που η ομάδα μας – και το άθλημα – πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα «τρέχουμε στους αγώνες» μαζί».

Ως Επίσημος Συνεργάτης της McLaren Racing, το λογότυπο της Allwyn θα εμφανίζεται σε διάφορα υλικά και στοιχεία της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των μονοθεσίων και των στολών των οδηγών της McLaren, Lando Norris και Oscar Piastri.

