Κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία της χώρας ν’ αναστείλει τη διεξαγωγή του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας έκανε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Με ανακοίνωσή της η πράσινη ΚΑΕ αναφέρει ότι η ΕΟΚ προσπαθεί να νομιμοποιήσει την παρανομία στη συγκρότηση της ΚΕΔ.

Υπογράμμισε λοιπόν ότι μέχρι τη δημοσιοποίηση του σκεπτικού του ΑΣΕΑΔ δεν μπορεί να γίνει κανένας αγώνας, ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί νομικά με κάθε δυνατό τρόπο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με την υπ’ αρ 22/12-2-2025 το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έκανε δεκτή την προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατά της από 11/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. για τη συγκρότηση και ορισμό των μελών της Κ.Ε.Δ.

Η προσφυγή ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι η ΚΕΔ είναι παράνομη, καθώς δεν υπήρξε διαφάνεια ως προς τα κριτήρια επιλογής προσώπων, δεν αιτιολογήθηκε η μείωση των μελών, ενώ δεν ορίστηκε καν θητεία!

Τη στιγμή αυτή πρέπει να ανασταλούν όλα μέχρι να δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ. αλλιώς τα πάντα θα είναι ακυρωτέα, αμφισβητήσιμα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα τα προσβάλλει όλα πιστή στη νομιμότητα.

Η E.O.K. συγκάλεσε εσπευσμένα έκτακτο Δ.Σ. για σήμερα στις 15.00, προκειμένου να ορίσει νέα Κ.Ε.Δ. προσπαθώντας να νομιμοποιήσει την παρανομία.

Ο πρώτος προημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του Προμηθέα και της Μεγαρίδας διεξάγεται σήμερα στις 17.00, ενώ στις 20.15 γίνεται ο δεύτερος μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Περιστερίου και ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει τους διαιτητές των αναμετρήσεων, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά.

Σας ενημερώνουμε πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα κινηθεί νομικά τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά απέναντι στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. εφόσον παρανομήσει εκ νέου.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να πράξει τα αυτονόητα αναστέλλοντας τη διεξαγωγή της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδας και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να επικρατήσει η νομιμότητα στον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης».

