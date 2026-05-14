Κεκλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Οριστικά και αμετάκλητα χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί το προσεχές, κυριακάτικο (17/05), παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης»!

Κι αυτό γιατί, όπως έγινε σήμερα (14/05) γνωστό, το αίτημα των «πράσινων» για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία του γηπέδου τους, απορρίφθηκε.

Επομένως, το τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, πλην απροόπτου και δεδομένης της μετακόμισης στο ΟΑΚΑ τη νέα σεζόν, θα διεξαχθεί όχι όπως αρμόζει στην περίσταση, αλλά κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, από το «τριφύλλι» έχει ξεκαθαριστεί ότι το «αντίο» στη Λεωφόρο θα γίνει με τις κατάλληλες «τιμές», μέσω κάποιου «δυνατού» φιλικού καθώς και άλλων δραστηριοτήτων.

