Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κεκλεισμένων των θυρών το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός και έτσι το κυριακάτικο, τελευταίο, ματς στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ, θα γίνει χωρίς κόσμο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ποδόσφαιρο

Οριστικά και αμετάκλητα χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί το προσεχές, κυριακάτικο (17/05), παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης»!

Κι αυτό γιατί, όπως έγινε σήμερα (14/05) γνωστό, το αίτημα των «πράσινων» για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία του γηπέδου τους, απορρίφθηκε.

Επομένως, το τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα, πλην απροόπτου και δεδομένης της μετακόμισης στο ΟΑΚΑ τη νέα σεζόν, θα διεξαχθεί όχι όπως αρμόζει στην περίσταση, αλλά κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, από το «τριφύλλι» έχει ξεκαθαριστεί ότι το «αντίο» στη Λεωφόρο θα γίνει με τις κατάλληλες «τιμές», μέσω κάποιου «δυνατού» φιλικού καθώς και άλλων δραστηριοτήτων.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark