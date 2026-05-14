ΑΕΚ - Άρης 87-81: Ξέχασε τη Ρίτας και έκανε το 1-0

Προβάδισμα για την πρόκρισή της στα ημιτελικά της Stoiximan GBL πήρε η ΑΕΚ που επικράτησε με 87-81 του Άρη Betsson στη Sunel Arena και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών.

Η Ένωση είχε τον έλεγχο παρότι στο τέλος οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αντιδράσουν, φτάνοντας στη νίκη που δείχνει πως έχει αφήσει την ήττα στον τελικό του BCL από τη Ρίτας.



Πρώτος σκόρερ για τη «βασίλισσα» ο Λεκαβίτσιους με 16 πόντους και δύο ασίστ, ενώ ξεχώρισε ο Μπράουν με 15 πόντους (5 ριμπάουντ) και οι Νάναλι, Μπάρτλεϊ με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Πολυτιμότερος του αγώνα ο τρομερός Νουά που κουβαλούσε μόνος του επιθετικά τον Άρη με 31 πόντους (8 ριμπάουντ).

Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Game 2 στη Θεσσαλονίκη (17/05, 17:30) και είτε η ΑΕΚ θα πάρει το διπλό και θα περάσει στα ημιτελικά, είτε ο Άρης θα ισοφαρίσει και θα στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι στη Sunel Arena.

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, που ολοκληρώθηκε ισόπαλο (17-17), ενώ στη δεύτερη περίοδο η Ένωση ήταν καλύτερη και ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος έχοντας προβάδισμα έξι πόντων (46-40).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να βρει τις λύσεις επιθετικά, σε σχέση με τον Άρη και στην τρίτη περίοδο ενώ με σύμμαχο την άμυνά της δημιούργησε μια διψήφια διαφορά με το +12 για το 66-54. Οι φιλοξενούμενοι δεν παράτησαν το ματς και στο τελευταίο δίλεπτο μείωσαν στους τρεις πόντους με τον (79-76) Νουά.

Εκεί, η ΑΕΚ έδειξε αντανακλαστικά σε άμυνα και επίθεση παίρνοντας στο φινάλε τη νίκη με σκορ 87-81 για το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81

