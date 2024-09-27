Τα μεγάλα ντέρμπι είναι στον bwinΣΠΟΡ FM

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης. Η 6η στροφή του πρωταθλήματος φέρνει παιχνίδια που υπόσχονται θέαμα και αγωνία. Ζήστε τα μεγάλα ντέρμπι στον bwinΣΠΟΡ FM!

Την Κυριακή (29/09) στις 21:30 όλα τα βλέμματα στρέφονται στην «Opap Arena» όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε ένα από τα πιο δυνατά μπρα-ντε-φερ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ώρα νωρίτερα ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη στην Τούμπα, στο απόλυτο ντέρμπι του βορρά.

Στις 18:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ατρόμητο, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 17:00 με την αναμέτρηση ΟΦΗ-Παναιτωλικός.

Το Σάββατο (28/09) κάνουμε ζέσταμα στους 94,6 με τα παιχνίδια Βόλος-Athens Καλλιθέα στις 17:00 και Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός στις 20:00, με την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος να ολοκληρώνεται την ίδια ώρα τη Δευτέρα (30/09) με το ματς Λαμία-Πανσερραϊκός.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόηχο των αγώνων, σχόλια και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης.

Τα …καυτά ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι εδώ.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

