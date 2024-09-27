Τα μεγάλα ντέρμπι είναι στον bwinΣΠΟΡ FM

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης. Η 6η στροφή του πρωταθλήματος φέρνει παιχνίδια που υπόσχονται θέαμα και αγωνία. Ζήστε τα μεγάλα ντέρμπι στον bwinΣΠΟΡ FM!
Την Κυριακή (29/09) στις 21:30 όλα τα βλέμματα στρέφονται στην «Opap Arena» όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε ένα από τα πιο δυνατά μπρα-ντε-φερ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ώρα νωρίτερα ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη στην Τούμπα, στο απόλυτο ντέρμπι του βορρά.
Στις 18:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ατρόμητο, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 17:00 με την αναμέτρηση ΟΦΗ-Παναιτωλικός.
Το Σάββατο (28/09) κάνουμε ζέσταμα στους 94,6 με τα παιχνίδια Βόλος-Athens Καλλιθέα στις 17:00 και Αστέρας AKTOR-Λεβαδειακός στις 20:00, με την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος να ολοκληρώνεται την ίδια ώρα τη Δευτέρα (30/09) με το ματς Λαμία-Πανσερραϊκός.
Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόηχο των αγώνων, σχόλια και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης.
Τα …καυτά ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι εδώ.
Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.