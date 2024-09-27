Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άνταμ Τσέριν, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει την πράσινη φανέλα έως τον Ιούνιο του 2028, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός! Ο 25χρονος Σλοβένος μέσος ανανέωσε, δηλαδή, για δύο ακόμη χρόνια, καθώς το τρέχων συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι του 2026.

Οι «πράσινοι» είχαν δείξει από την έναρξη των διαπραγματεύσεών τους με τον παίκτη τη διάθεσή τους να τον επιβραβεύσουν με ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο θα περιελάμβανε, φυσικά, και βελτιωμένες απολαβές. Άλλωστε, ο Τσέριν ήταν ένας από τους πιο χαμηλόμισθους παίκτες στην ομάδα, όμως η εξέλιξή του ήταν πολύ σημαντική στα χρόνια, που φοράει την πράσινη φανέλα, και το «τριφύλλι» ήθελε να τον «δέσει».

Το αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι ενώ ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε εδώ και αρκετό καιρό για το συγκεκριμένο deal, αυτό, τελικά, επήλθε δύο ημέρες αφότου ο Τσέριν άλλαξε μάνατζερ, με αποτέλεσμα να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο μέχρι το 2028!

Όλο το προηγούμενο διάστημα, ο τέως πλέον μάνατζερ του παίκτη, Αμίρ Ρούζνιτς, έπαιζε κάποια… παιχνίδια, που κολλούσαν την υπόθεση! Τελικά, όπως προαναφέραμε, ο Τσέριν άλλαξε μάνατζερ και μόλις έγινε αυτό, επιτεύχθηκε και η συμφωνία.

