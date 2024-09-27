Στην τελική της ευθεία έχει μπει πλέον η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (29/08, 21:30) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού θέλουν να χτίσουν ένα σερί και να μπουν για τα καλά σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου, καθώς ακολουθεί ένα κρίσιμο διάστημα με ευρωπαϊκή «έξοδο» στη Βοσνία κόντρα στην Μπάνια Λούκα, αλλά και ένα ακόμη ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στις 6 Οκτωβρίου.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο προετοιμάζει τους παίκτες του τόσο στο ψυχολογικό, όσο και στο αγωνιστικό κομμάτι, δίνοντας έμφαση στην τακτική, αλλά και τα τελειώματα των φάσεων, κομμάτια τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοιου επιπέδου αναμετρήσεις.

Αναφορικά με τη διαχείριση του ρόστερ, ο Ουρουγουανός τεχνικός, πρόκειται να «σφίξει» το ροτέισον, τουλάχιστον, ενόψει ΑΕΚ, ρίχνοντας στη «μάχη» τους πιο έτοιμους, σωματικά και φυσικά παίκτες.

Όπως όλα δείχνουν οι θέσεις στις οποίες πρόκειται ο προπονητής του «τριφυλλιού» να προχωρήσει σε αλλαγές είναι στο κέντρο. Η μια εκδοχή είναι να υπάρξει τριάδα με Αράο, Μαξίμοβιτς, Ουναΐ προκειμένου ο άξονας να συνδυάζει καλή ανασταλτική και δημιουργική λειτουργεία, ενώ το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να μείνει εκτός αρχικού σχήματος ο Σέρβος και να μπει ο Μπακασέτας προκειμένου να δοθεί έμφαση κυρίως στο κομμάτι της δημιουργίας.

