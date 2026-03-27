Σύζυγος Γκραντ: «Θα είναι έξω για λίγο - Πάμε για τη νίκη σήμερα»

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μονακό η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ ανέβασε ένα story στο instagram στο οποίο αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του συζύγου της.

«Πολύς κόσμος στέλνει την αγάπη και τις ευχές του. Ναι, ο Τζέριαν υπέστη κάταγμα στο δάκτυλο και θα είναι εκτός για λίγο. Αλλά χαμογελά, πάμε να πάρουμε τη νίκη απόψε ομάδα», έγραψε η Έμιλι Γκραντ.

Θυμίζουμε ότι χθες έγινε γνωστό, μετά και από σχετικές εξετάσεις, ότι ο Γκραντ έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα σε μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Οι πράσινοι έχουν ήδη φροντίσει για έναν ειδικό νάρθηκα για τον παίκτη ο οποίος εκτιμάται ότι θα είναι εκτός αποστολής της σημερινής αναμέτρησης αν και λόγω του πάθους του Αμερικανού άσου, ο οποίος δεν έχει χάσει ματς μέχρι τώρα στην Euroleague, δεν αποκλείεται να σφίξει τα δόντια για άλλη μια φορά και να δώσει το παρών στο ματς, έστω και για λίγο.

Πηγή: skai.gr

