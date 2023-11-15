Συνεργασία της 4Hats με τη Stoiximan στον 40ό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Η 4Hats Conceptual Communication ανέλαβε το activation του περιπτέρου της Stoiximan στο "Χωριό των Χορηγών" (Sponsors' Village) που λειτούργησε στο πλαίσιο του 40ού Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας τις δύο ημέρες (Σάββατο και Κυριακή) των αγώνων.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν την ευκαιρία, μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, να αφήσουν το δικό τους βιντεομήνυμα, εμπλουτίζοντας τη λογική της ομαδικότητας όπως εκφράζεται με τα μηνύματα της Stoiximan "Τρέχουμε όλοι για όλους" και "Αυτή η ομάδα αλλάζει τα πάντα".

Ο συνιδρυτής της 4Hats Conceptual Communication Κώστας Ντάλτας δήλωσε: "Tο sports marketing είναι ένα πεδίο στο οποίο έχουμε μεγάλη εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, όπου συμβάλλουμε στη διοργάνωση των δυο σπουδαιότερων μαραθωνίων της χώρας, της Λεμεσού και της Λάρνακας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που με τη Stoiximan στον Μαραθώνιο της Αθήνας τρέξαμε μαζί".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.