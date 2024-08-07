Συναντήθηκε με Βαρδινογιάννη για την αγορά της Παιανίας ο Γκαγκάτσης

Την προσπάθεια να γίνει η Παιανία το νέο «σπίτι» της Εθνικής ξεκίνησε ο Μάκης Γκαγκάτσης.



Στη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ ενημέρωσε τα μέλη ότι είχε σχετική συνάντηση με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Όπως έκανε γνωστό λοιπόν, συζητήθηκε το ενδεχόμενοτου αθλητικού κέντρου που χρησιμοποιούσε επί χρόνια οΤο σχετικόπου εκδόθηκε έπειτα αναφέρει:«Ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης συναντήθηκε με τον πρώην πρόεδρο του Παναθηναϊκού και ιδιοκτήτη του αθλητικού κέντρου της Παιανίας, Γιώργο Βαρδινογιάννη, με αντικείμενο την προοπτική αγοράς των εγκαταστάσεων από την Ομοσπονδία.Όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Γκαγκάτσης την ημέρα της επίσημης παρουσίασης του κ. Γιοβάνοβιτς, η εύρεση προπονητικού κέντρου των Εθνικών Ομάδων συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές του και σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν όλες οι επιλογές.Το αθλητικό κέντρο της Παιανίας, έκτασης 70 στρεμμάτων, διαθέτει γήπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις και ξενώνες και ασφαλώς πληροί τις προδιαγραφές, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα του «σπιτιού» των Εθνικών Ομάδων.Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και θα εξεταστούν όλες οι συνισταμένες για την εγκατάσταση των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων στο αθλητικό κέντρο Παιανίας, το οποίο ο κ. Βαρδινογιάννης διέθεσε ούτως ή άλλως και ανεξάρτητα από την τελική έκβαση των επαφών για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων.Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοίνωσε ο κ. Γκαγκάτσης, η Εθνική Ανδρών θα πραγματοποιήσει στο αθλητικό κέντρο του Ατρομήτου όλες τις προπονήσεις της για τους αγώνες στο UEFA Nations League (από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο)».

