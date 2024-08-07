Λογαριασμός
O Jogo: «Έκλεισε στον Ολυμπιακό ο Όρτα»

Παίκτης του Ολυμπιακού θα παραμείνει, σύμφωνα με την έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα, ο Αντρέ Όρτα

Ολυμπιακός Όρτα

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Αντρέ Όρτα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα, η πορτογαλική «O Jogo» ο 27χρονος μέσος δεν ήταν παρευρέθηκε στη σημερινή προπόνηση της Μπράγκα και ετοιμάζεται να αποχωρήσει από αυτή με προορισμό τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πορτογάλος χαφ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ και άλλα 2 εκατ. ευρώ με ατομικά και ομαδικά μπόνους.

Παράλληλα, η Μπράγκα θα κρατήσει το 15% σε περίπτωση μεταπώλησης του Όρτα, ο οποίος φέρεται να είναι καθοδόν για την Αθήνα, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές/εργομετρικές εξετάσεις και να επισημοποιηθεί η επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

