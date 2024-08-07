Τζένγκο: «Θα προσπαθήσω για ένα μετάλλιο, μας έχει βγει στην προπόνηση»

Με την καλύτερη φετινή βολή της, η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μέλος της Team Future της Bwin, μίλησε για την επιτυχία της και δήλωσε τρισευτυχισμένη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της κατάκτησης ενός μεταλλίου.

«Ήξερα ότι μπορούσα να βγάλω μία τέτοια επίδοση και το κατάφερα. Παρέμεινα ψύχραιμη, συγκρατήθηκα και μπήκα όπως έπρεπε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και τρισευτυχισμένη, που στους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες βρίσκομαι στον τελικό», ανέφερε αρχικά η Ελληνίδα ακοντίστρια.

«Αυτό που επικρατεί εδώ πέρα, αν δεν είσαι αθλητής ή να το ζήσεις ως θεατής, σε αυτό το γήπεδο σε πιάνει ανατριχίλα. Είναι προκριματικοί και το γήπεδο είναι γεμάτο. Δεν βλέπεις ούτε μία κενή θέση. Η ατμόσφαιρα είναι μαγική και σε βοηθάει για ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό πως η οικογένειά μου είναι εδώ, μου έδωσαν πολλή δύναμη και χαίρομαι για αυτό. Ο κόουτς πιστεύει πάρα πολύ σε εμένα. Στεναχωριέται γιατί λόγω του άγχους μου καταστρέφω τον εαυτό μου και όταν βγαίνει το αποτέλεσμα, το κλάμα είναι αποτέλεσμα ανακούφισης».

Και συνέχισε, λέγοντας:

«Θα προσπαθήσω στον τελικό να είμαι συγκρατημένη και να ευχαριστηθώ αυτή την εμπειρία. Είμαι πολύ καλά προετοιμασμένη και μας έχει βγει στις προπονήσεις. Πρέπει να το δουλέψω για να πάνε όλα καλά».

