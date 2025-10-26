Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφώνησε με Χρήστο Κόντη ο ΟΦΗ

Ο Χρήστος Κόντης θα είναι ο νέος προπονητής του ΟΦΗ, αντικαθιστώντας τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος αποδεσμεύτηκε μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν

Κόντη

Βρήκε τον νέο του προπονητή ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί ήρθαν σε συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος θα αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος αποδεσμεύτηκε μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας προπονητής ήταν ο μοναδικός με τον οποίο συζήτησαν οι άνθρωποι του ΟΦΗ, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, η οποία θα έρθει πιθανότατα τη Δευτέρα (27/10). Έτσι, ο Κόντης βρήκε τη νέα του ομάδα, μερικές μόλις μέρες μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΦΗ Χρήστος Κόντης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark