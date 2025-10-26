Συμφώνησε με Χρήστο Κόντη ο ΟΦΗ

Βρήκε τον νέο του προπονητή ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί ήρθαν σε συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος θα αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος αποδεσμεύτηκε μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας προπονητής ήταν ο μοναδικός με τον οποίο συζήτησαν οι άνθρωποι του ΟΦΗ, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε συμφωνία και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, η οποία θα έρθει πιθανότατα τη Δευτέρα (27/10). Έτσι, ο Κόντης βρήκε τη νέα του ομάδα, μερικές μόλις μέρες μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό.

