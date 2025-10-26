«Ξεκλείδωσε» τον Βόλο στο δεύτερο ημίχρονο και δεν το κουνάει από την κορυφή ο ΠΑΟΚ

Λύγισε τον Βόλο με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και παραμένει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ. Με την ψυχολογία στα ύψη μετά από το μεγάλο διπλό του στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ και τις νίκες που είχαν προηγηθεί στα ντέρμπι του με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρουσιάστηκε φλύαρος στο πρώτο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησής του με τον Βόλο, αλλά ήταν σαφώς πιο αποτελεσματικός στο δεύτερο, όταν βρήκε τρία γκολ με Γιακουμάκη και Οζντόεφ (x2) για να πάρει τη νίκη με 3-0!

Έτσι, η ομάδα του Λουτσέσκου, ο οποίος είδε τους Λόβρεν, Σάστρε και Τέιλορ να αποχωρούν από το παιχνίδι με ενοχλήσεις, πανηγύρισε την έκτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, παραμένοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ ο Βόλος γνώρισε την τέταρτη ήττα του, βλέποντας το σερί του με τις δύο νίκες να λαμβάνει τέλος.



Πλέον, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην εντός έδρας αναμέτρησή του με την ΑΕΛ Novibet (29/10) για το Κύπελλο, ενώ για την επόμενη αγωνιστική α δοκιμαστεί στην έδρα του Πανσερραϊκού. Από την άλλη, ο Βόλος μεσοβδόμαδα θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το Κύπελλο, πριν φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασικό του 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, μην έχοντας στη διάθεσή του Καμαρά, Κεντζιόρα και αφήνοντας στον πάγκο Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Μπάμπα, κάνοντας 7 αλλαγές σε σύγκριση με το μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τη Λιλ. Ο Τσιφτσής ξεκίνησε ξανά κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάστρε, Μιχαηλίδη, Λόβρεν και Τέιλορ τετράδα μπροστά του. Οζντόεφ και Μεϊτέ ήταν το δίδυμο στον άξονα, με τους Ντεσπόντοφ και Τάισον εξτρέμ και τον Ιβανούσετς δεκάρι, να κινούνται πίσω από τον Γιακουμάκη.

Από την άλλη, ο Φεράντο επέλεξε το 5-3-2, χωρίς να έχει στην αποστολή του Κάργα, Κόμπα, Μαρτίνες, Ασεχνούν και Τσοκάνη. Ο Σιαμπάνης ξεκίνησε ως τερματοφύλακας, οι Χέρμανσον, Μύγας, Τριανταφύλλου τριάδα στόπερ και οι Σόρια, Φορτούνα στα άκρα. Μπουζούκης, Τζόκα ξεκίνησαν στον άξονα, με τον Χουάνπι μπροστά τους και με τους Λάμπρου, Χάμουλιτς δίδυμο επιθετικών.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ ο Βόλος μπήκε προσεκτικά και αμυνόμενος στο δικό του μισό του γηπέδου. Στο 6’ ο Ντεσπόντοφ βρήκε χώρο από τα δεξιά, αλλά η σέντρα του ήταν πολύ δυνατή, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Σάστρε έκανε το συρτό γύρισμα, με τον Σιαμπάνη να μπλοκάρει με διπλή του προσπάθεια. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς ήρθε στο 9’, όταν ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι και μετά από κεφαλιά-πάσα του Λόβρεν, ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Στο 11’ ο Οζντόεφ δοκίμασε, χωρίς επιτυχία, να απειλήσει με μακρινό σουτ, ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βρει τρόπους να «ξεκλειδώσει» την πολυπρόσωπη και σωστά οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δεν απειλούσαν. Στο 23’ και μετά από ένα τακουνάκι του Ιβανούσετς, ο Τάισον απείλησε τον Σιαμπάνη με γυριστό, αλλά υποδείχθηκε οφσάιντ, ενώ ως μη γενόμενη και η φάση του 29’, στην οποία ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά του.



Το παιχνίδι κυλούσε με αργό ρυθμό και με την άμυνα του Βόλου να έχει τις απαντήσεις στις προσπάθειες των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν την… φλύαρη κατοχή και παρουσίασαν πρόβλημα στη δημιουργία. Στο 34’ ο Χάμουλιτς έτρεξε την αντεπίθεση, αλλά δεν έκανε σωστό γύρισμα για τον Λάμπρου, ενώ στο 37’ μια κεφαλιά του Λόβρεν μετά από εκτέλεση κόρνερ, έφυγε ψηλά άουτ.

Στο 40’ ο Ντεσπόντοφ έκανε το συρτό γύρισμα, αλλά ο αλάνθαστος Χέρμανσον βρέθηκε ξανά στο σωστό σημείο για να απομακρύνει, ενώ οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν ούτε τις συνεχόμενες στατικές φάσεις που είχαν γύρω από την εστία του Σιαμπάνη στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα και θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να διαμαρτύρονται έντονα για πέναλτι σε κράτημα του Σάστρε στον Λάμπρου, ενώ στην εξέληξη της φάσης και μετά από φάουλ που έγινε στα όρια της μεγάλης περιοχής του Βόλου, ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε και ο Γιακουμάκης με όμορφο γυριστό στην κίνηση, άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ!

Η ομάδα του Λουτσέσκου συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο, με ένα σουτ του Σάστρε να κοντράρει στον Τριανταφύλλου και να καταλήγει κόρνερ, στο 54’, ενώ στο 59’ μπήκε ως αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, μαζί με τον Βολιάκο που αντικατέστησε τον Λόβρεν, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις.



Στο 64’ ο Βολιάκο έκανε λάθος πάσα, ο Λάμπρου έκλεψε και έκανε το γύρισμα, αλλά ο Χάμουλιτς δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, όντας σε πολύ πλεονεκτική θέση και… φάτσα με το τέρμα, ενώ στο 68’ ένιωσε ενοχλήσεις και ο Σάστρε, δίνοντας τη θέση του στον Κένι. Στο 71’ ο Λάμπρου εκτέλεσε όμορφα με σέντρα ένα φάουλ, αλλά δεν βγήκε φάση για τον Βόλο, ενώ στο 73’ ήρθε το 2-0, όταν μετά από ωραίο συρτό γύρισμα του Τέιλορ, ο Γιακουμάκης τράβηξε πάνω του τους αμυντικούς και ο αμαρκάριστος Οζντόεφ πλάσαρε εύστοχα!

Μάλιστα, με το άγχος να έχει εξαφανιστεί, ο ΠΑΟΚ βρήκε και τρίτο γκολ στο 80’, με τον Γιακουμάκη να προστατεύει όμορφα την μπάλα με το σώμα του και με τον επερχόμενο Οζντόεφ να νικά για δεύτερη φορά τον Σιαμπάνη, «γράφοντας» το 3-0. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παίρνει το τρίποντο χάρη στο οποίο παραμένει μόνος στην κορυφή του πρωταθλήματος!

MVP: Ο Οζντόεφ επέστρεψε στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και ήταν κυρίαρχος στον χώρο του κέντρου, και όχι μόνο! Σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, σκόραρε και τα δύο γκολ με τα οποία «κλείδωσε«» το τρίποντο για την ομάδα του.

Η σφυρίχτρα: Ο Βεργέτης άκουσε τα έντονα παράπονα των φιλοξενούμενων για τη φάση που προηγήθηκε του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ, όταν δεν έδωσε πέναλτι για τράβηγμα του Σάστρε στον Λάμπρου. Ούτε ο VAR Παπαπέτρου τον κάλεσε να ξαναδεί τη φάση, παρότι φάνηκε ότι ο μπακ των γηπεδούχων ανέτρεψε με τράβηγμα τον επιθετικό του Βόλου.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Σάστρε (69’ Κένι), Λόβρεν (59’ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78’ Μπάμπα) - Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ντεσπόντοφ (69’ Ζίβκοβιτς), Ιβανούσετς (59’ Κωνσταντέλιας), Τάισον - Γιακουμάκης



Βόλος (Φεράντο, 5-3-2): Σιαμπάνης - Σόρια, Χέρμανσον, Μύγας, Τριανταφύλλου (75’ Πίντσι), Φορτούνα- Μπουζούκης (60’ Γρόσδης), Τζόκα (86’ Θάρθανα) – Χουάνπι (86’ Προύντζος), - Λάμπρου, Χάμουλιτς (75’ Μακνί)



Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Κουκούλας

VAR: Παπαπέτρου

